Госдеп объявил конкурс на аренду стрелкового комплекса в пригороде Киева

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Власти США объявили конкурс на лучшее предложение аренды стрелкового комплекса вблизи украинской столицы. Соответствующая заявка размещена в четверг на сайте госзакупок США.

"Бюро по вопросам борьбы с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам (входит в состав Госдепа - прим. ТАСС) оказывает правительству Украины помощь в повышении эффективности ее правоохранительных структур, а также в проведении реформ в области борьбы с коррупцией и уголовного правосудия. Данная закупка предназначена для выполнения проектов технической помощи, зарегистрированных в Министерстве экономического развития и торговли Украины", - говорится в пояснение к заявке.

Данный комплекс, как ожидается, будет использован для подготовки сотрудников спецназа украинской полиции, патрульных полицейских, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и спецподразделения Госпогранслужбы. Стрельбище должно находиться в пределах 30 км от Киева. Другие подробности пока не сообщаются.