В администрации США заявили, что повестка встречи Трампа и Макрона будет облегченной

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Администрация США полагает, что повестка двусторонней встречи президента США Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона будет облегченной. Об этом заявила в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

"Повестка встречи будет облегченной. Вполне возможно, что они затронут некоторые важные вопросы двусторонней повестки, но в настоящее время у нас нет никакой дополнительной информации", - заявила представитель Белого дома на вопрос корреспондента ТАСС, будут ли два лидера обсуждать в ходе встречи Россию, Сирию и Украину.

Трамп на следующей неделе отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию. 3 июня, как ожидается, состоится торжественная церемония в Букингемском дворце, после чего глава государства и первая леди смогут посетить Вестминстерское аббатство. На вечер запланирован государственный ужин у британской королевы Елизаветы II. На следующий день состоится двусторонняя встреча Трампа с британским премьер-министром Терезой Мэй.

В среду, 5 июня, глава Белого дома отправится в Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии. После Трамп поедет в Ирландию, где встретится с премьер-министром страны Лео Варадкаром.

6 июня Трамп прибудет в Нормандию, где у него состоится встреча с французским президентом Эмманюэлем Макроном.