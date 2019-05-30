Христианско-демократический союз впервые выиграл земельные выборы в Бремене

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Христианско-демократический союз (ХДС) победил на состоявшихся в воскресенье выборах в парламент федеральной земли Бремен. Таковы официальные результаты, которые опубликовала в четверг центральная избирательная комиссия региона.

ХДС набрал 26,7% голосов и впервые выиграл земельные выборы в Бремене. Консерваторы оттеснили на второе место Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая получила 24,9%. Это худший результат СДПГ в Бремене, партия впервые более чем за 70 лет проиграла выборы в местный парламент.

Третье место заняли "зеленые", которые набрали 17,4%, затем следуют Левая партия (11,3%), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (6,1%), Свободная демократическая партия (СвДП, 6%). Явка составила 64%. К выборам в Бремене было допущено 16 партий и движений. Земельный парламент избирается сроком на 4 года, в нем 84 места.

Бремен - самая маленькая федеральная земля ФРГ, ее население - всего 683 тыс. человек, правом голоса обладают 478 тыс. Тем не менее к выборам в Бремене было приковано самое пристальное внимание в Берлине. На протяжении более 70 лет там правят социал-демократы, сейчас - в коалиции с "зелеными". Социал-демократы еще в преддверии выборов исключили возможность формирования коалиции с ХДС.

Теперь возможными вариантами являются правительственные альянсы в составе ХДС, "зеленых" и СвДП или же СДПГ, Левой партии и "зеленых". Если дело дойдет до второго варианта, то левые впервые будут участвовать в правительстве западногерманской земли. Социал-демократы надеются, что им удастся остаться у власти.