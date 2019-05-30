Канада присоединилась к международным военным учениям в Карибском бассейне

ОТТАВА, 30 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Канады примут участие в международных военных учениях Tradewinds 2019, которые будут проходить в Карибском бассейне с 30 мая по 21 июня под руководством США. Об этом в четверг говорится в сообщении канадского министерства обороны.

Маневры будут проводиться в районе Доминиканской Республики и Сент-Винсент и Гренадины. Канаду представляют патрульный корабль HMCS Goose Bay, команда военных аквалангистов и группа военнослужащих.

Как уточнили в Минобороны Канады, в этом году в маневрах, которые проводятся уже в 35-й раз, участвуют военные из 22 стран, в том числе из Канады, Великобритании, Нидерландов, Мексики, США, Франции и стран Карибского бассейна. В ходе учений, в частности, будут отрабатываться совместные действия по реагированию на различного рода природные катастрофы, гуманитарные и иные кризисы.

"Это большая честь для Вооруженных сил Канады участвовать вместе с нашими партнерами и союзниками в этих учениях в Карибском бассейне, чтобы повысить нашу коллективную способность действовать в сложной обстановке и быстро реагировать на стихийные бедствия", - заявил представитель канадского оборонного ведомства Майк Руло.