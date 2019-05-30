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Глава МИД Украины призвал Раду отправить его в отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин AP Photo/Yves Logghe
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Глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo/Yves Logghe

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал депутатов Верховной рады проголосовать за постановление об его отставке.

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"Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента, - написал он в четверг на странице в Facebook. - Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом".

Министр иностранных дел напомнил, что уже давно решил подать в отставку и написал соответствующее заявление сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского. "Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее обществу и реализовать вместе с командой", - добавил он.

Ранее в четверг Зеленский внес в Раду представление об освобождении Климкина от должности главы украинского МИД. Аналогичные документы направлены в Раду в отношении министра обороны Степана Полторка и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Кроме того, в четверг Верховная рада не приняла отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана. О решении уйти он объявил 20 мая после того, как Зеленский во время инаугурации в обращении к украинскому народу заявил, что правительство должно сложить полномочия.

Теги
УкраинаГройсман, Владимир БорисовичКлимкин, Павел АнатольевичЗеленский, Владимир Александрович
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