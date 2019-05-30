Медведчук намерен продолжать переговоры об освобождении украинцев в России и Донбассе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук продолжит договариваться об освобождении украинских граждан в РФ, Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на противоречия с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я действительно занимался этим вопросом [освобождением украинцев] на общественных началах <...> Да, я веду переговоры по вопросу освобождения отдельных лиц в Российской Федерации, эта работа будет продолжена, впрочем, как ведутся и переговоры по поводу освобождения в Донецке и в Луганске", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в настоящее время обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе или заключенными между Россией и Украиной исключен, поскольку Киев не проявляет нужной для этого политической воли. "К сожалению, обменами сегодня никто не занимается. Господин Зеленский только делает заявления по поводу того, что он будет освобождать... но кроме слов, заявлений его и его команды пока абсолютно ничего в этом плане не делается", - добавил политик.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан объявил, что Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией. Позже пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил его выход из переговоров. Кроме того, сам Медведчук пояснял, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции президента Украины по ряду принципиальных вопросов.