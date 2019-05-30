В Судане намерены принять меры против лагеря протестующих в Хартуме

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. Армия Судана намерена принять меры против лагеря забастовщиков в центре Хартума, который превратился в угрозу правопорядку и безопасности. Об этом объявили в четверг вечером в суданской столице представители управляющего Военного совета по итогам совещания по ситуации в Хартуме, передает телеканал Al Hadath.

"Площадь, на которой проводится сидячая забастовка, стала представлять угрозу стране и революции, - указали военные. - Необходимо принять правовые меры по противодействию исходящим оттуда угрозам".

Накануне, сообщили представители совета, там был атакован и захвачен автомобиль сил быстрого реагирования. Кроме того, площадь перед штаб-квартирой главного командования армии Судана, где уже больше месяца продолжается сидячая забастовка, участники которой добиваются от военных передачи власти в стране гражданским силам, неоднократно за последние дни становилась местом нападений, столкновений и перестрелок.

В минувшую среду неизвестный открыл стрельбу по людям на центральной улице столицы Нил, примыкающей к площади. В результате была убита женщина, еще 10 человек получили ранения. 14 мая группа вооруженных людей, одетых в форму спецназа и сотрудников силовых структур, напала на участников забастовки и начала их избивать, в ход пошло оружие. Тогда погибли три человека, включая офицера армии. Подозрения в причастности к нападению пали на сторонников свергнутого режима Омара аль-Башира, который был отстранен от власти в результате военного переворота 11 апреля.