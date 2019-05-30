{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео: Иран напал на нефтяные танкеры, чтобы поднять стоимость нефти на мировом рынке

Ранее в Абу-Даби заявили, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Pavel Golovkin, Pool
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Pavel Golovkin, Pool

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран совершил нападение на четыре танкера в водах ОАЭ, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

На эту тему

"Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла", - приводит в четверг слова Помпео агентство Reuters.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры "Амджад" и "Аль-Марзука", принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

Теги
СШАИранОАЭПомпео, Майкл (Майк)
Судан отозвал лицензию на вещание у Al Jazeera
Имущество и оборудование телеканала были арестованы
Читать полностью