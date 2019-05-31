В МИД Японии отметили активизацию диалога с Россией в преддверии саммита G20

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Япония считает, что диалог с Россией на различных уровнях активизировался в преддверии проведения саммита G20 в Осаке, где, как ожидается, состоится встреча японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Японии Таро Коно перед началом встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Токио.

"Хотя с момента нашей последней встречи прошло только две недели, в японо-российских отношениях уже наметились положительные сдвиги. В частности, после девятилетнего перерыва состоялось заседание совета губернаторов России и Японии", - отметил Коно.

"Япония и Россия в преддверии саммита в Осаке, в котором должен принять участие президент РФ Владимир Путин, наращивают контакты в широком спектре областей", - добавил министр. Касаясь встречи с Лавровым, Коно отметил, что хотел бы обсудить вопросы заключения мирного договора, организацию совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

В четверг Лавров и Коно присутствовали на встрече в формате "два плюс два" с участием министров обороны РФ и Японии Сергея Шойгу и Такэси Иваи. По словам Коно, в ходе встречи стороны провели обширную дискуссию по различным проблемам безопасности.

Саммит G20 в Осаке состоится 28-29 июня.