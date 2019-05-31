Партия "Новое единство" победила на выборах в Европарламент в Латвии

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Центризбирком Латвии в пятницу утвердил окончательные результаты выборов в Европарламент в республике. Победителем стала возглавляющая нынешнее правительство партия "Новое единство", которую поддержали 26,2% избирателей.

Второе место по итогам выборов заняла представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическая партия "Согласие", за которую проголосовали 17,5% граждан. Третье место с 16,4% досталось коалиционному национальному объединению "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Еще 12,4% избирателей поддержали коалиционное объединение "Для развития / За!", а 6,2% - партию "Русский союз Латвии". "Остальные партии на выборах в ЕП получили меньшее число голосов", - указывает Центризбирком.

"Новое единство", "Согласие" и нацблок получили по два депутатских мандата в Европарламенте, "Для развития / За!" и "Русский союз Латвии" - по одному. "Новое единство" в ЕП будут представлять еврокомиссар Валдис Домбровскис и евродепутат Сандра Калниете, "Согласие" - лидер партии и экс-мэр Риги Нил Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс, нацблок - европарламентарий Робертс Зиле и министр культуры Латвии Даце Мелбарде, "Для развития / За!" - политолог Иварс Иябс, а "Русский союз Латвии" - лидер партии и бывший европарламентарий Татьяна Жданок.

Выборы в Европарламент проходили с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьировались из-за различий в законодательствах государств. В ЕП от Латвии избираются восемь депутатов, всего же на выборах, которые состоялись здесь 25 мая, было зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. Были открыты 998 участков - 954 на территории Латвии и еще 44 за рубежом. Явка избирателей составила 33,6% - свои голоса отдали чуть более 474 тысяч граждан.