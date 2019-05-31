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Кризис на Украине

На Украине зарегистрировали 14 заявлений о нарушениях в ходе кампании по выборам в Раду

В Нацполиции сообщили, что 12 сообщений связаны с подкупом избирателей, еще два с незаконной агитацией и повреждением имущества

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Национальная полиция Украины с начала кампании по внеочередным парламентским выборам зарегистрировала 14 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацполиции в пятницу.

"Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 14 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Так, восемь сообщений поступило в Луганской области, два - в Одесской и по одному в Винницкой, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 12 сообщений были связаны с подкупом избирателей, еще два с незаконной агитацией и повреждением имущества. Следователи уже открыли два уголовных дела.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и назначении на 21 июля внеочередных парламентских выборов.

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