Spiegel: Бундестаг не позволил немецкому депутату открыть бюро в России

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Администрация Бундестага не разрешила депутату от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), председателю Германо-российской парламентской группы Робби Шлунду открыть бюро в России. Об этом в пятницу сообщил журнал Der Spiegel.

Шлунд проинформировал о своих планах директора Бундестага Хорста Риссе в конце апреля. В своем ответе последний отметил, что открывать депутатские бюро разрешается только там, где действует основной закон ФРГ. Кроме того, директор парламента указал на то, что поддержание связей с другими государствами в Германии входит в зону компетенции федерального правительства. В то же время открытие бюро не как депутата Бундестага - это "сугубо личное дело", подчеркнул Риссе.

Шлунд обосновал свое намерение тем, что ему дороги добрые отношения между ФРГ и РФ. Он отмечал, что хотел бы поддерживать более тесный диалог с официальными органами власти в России, общественными организациями и частными лицами.