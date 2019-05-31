На Украину прибыла временный поверенный США Кристина Квин

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. США назначили временного поверенного в делах на Украине. Им стала Кристина Квин, сообщило американское дипломатическое ведомство. До сих пор она работала в посольстве США в Париже в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии по экономическим вопросам.

Кристина Квин будет временно заменять бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, которая завершила свою работу на Украине.

Квин - кадровый дипломат. В разное время работала в посольствах США в Бангкоке, Лондоне, Москве, в ЕС. Была директором по вопросам Европейского союза, Украины и Белоруссии в Совете национальной безопасности администрации президента США.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что Мари Йованович на Украине заменит "человек, поддерживающий администрацию президента Дональда Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", однако фамилию не назвал.