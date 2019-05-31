Президент Ирана назвал ближневосточный план Трампа заговором против палестинцев

ТАСС, 31 мая. Президент Ирана Хасан Роухани назвал план урегулирования ближневосточного конфликта, который намерен выдвинуть президент США Дональд Трамп, заговором против Палестины и исламских государств. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте иранского президента его послании участникам проходящего в саудовской Мекке саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Сделка века (план урегулирования палестино-израильского конфликта, который намерен предложить Трамп - прим. ТАСС) является заговором, направленным на то, чтобы уничтожить дело народа Палестины, способствовать оккупации и агрессии в отношении всех исламских государств", - говорится в послании Хасана Роухани. Этот план лишает палестинцев права на самоопределение и создание собственного государства, добавил президент Ирана. Он призвал все исламские страны к сотрудничеству и поддержке народа Палестины.

Как утверждает ряд арабских СМИ, план урегулирования ближневосточного конфликта, разрабатываемый администрацией Трампа, предусматривает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. При этом большинство еврейских поселений в этом регионе, которые занимают около 10% территории Западного берега, должны быть сохранены. Кроме того, США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского - лишь отдельные части Восточного Иерусалима. По мнению Вашингтона, центральная часть Иерусалима, Старый город, в котором находится и одна из главных святынь ислама - мечеть Аль-Акса, должна считаться частью Израиля, но находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, Иордании и некоторых других государств.