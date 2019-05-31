СМИ: Сирия отвергла принятую арабскими странами в Мекке антииранскую резолюцию

ТАСС, 31 мая. Сирия расценила принятую арабскими странами в Мекке антииранскую резолюцию как недопустимое вмешательство в свои внутренние дела. Заявление МИД республики передало в пятницу агентство SANA.

"Иранское присутствие в Сирии в ответ на просьбу Дамаска является законным и связано с борьбой против террористических группировок, которым оказывают поддержку некоторые государства, присутствовавшие на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) в Мекке", - сказано в документе.

"Участникам саммита ЛАГ в Мекке следовало бы осудить незаконное вмешательство этих государств и предоставляемую ими неограниченную помощь террористам, что является причиной продолжения кризиса в Сирии", - отмечается в заявлении.

Состоявшийся в четверг саммит ЛАГ в Мекке выразил солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану и поддержал любые действия королевства для защиты своей территории. В коммюнике осуждается вмешательство Тегерана в сирийский и йеменский конфликты, в события на Бахрейне, а также запуски ракет иранского производства из Йемена в Саудовскую Аравию.