МИД Украины напомнил, что украинцы не смогут проголосовать в России на выборах в Раду

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Граждане Украины, которые проживают в России, не смогут на территории РФ проголосовать на выборах в Верховную раду. Как сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Украины, избирательные участки в России открыты не будут.

Так, в ведомстве напомнили, что постановлением Центральной избирательной комиссии от 31 декабря 2018 года были ликвидированы зарубежные избирательные участки при посольстве Украины в Российской Федерации, генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге, консульствах Украины в Екатеринбурге и в Новосибирске.

"Указанные зарубежные избирательные участки были ликвидированы ввиду существования рисков и угроз проведению выборов на этих участках <...> в связи с невозможностью обеспечения избирательного процесса <...> в соответствии с принципами и стандартами, определенными Конституцией Украины и законами Украины о выборах", - цитирует УНН сообщение МИД Украины .

При этом в ведомстве отметили, что для украинцев будут организованы избирательные участки при посольствах Украины в Финляндии, Грузии и Казахстане. Украинцы, которые временно находятся в РФ и имеют паспорт гражданина Украины, могут также проголосовать по месту своей регистрации на Украине.