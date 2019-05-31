При столкновениях на границе Газы и Израиля пострадали 11 палестинцев

КАИР, 31 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 11 палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об передает новостной портал Samaa News со ссылкой на Минздрав анклава.

Сотни жителей сектора после пятничной молитвы вышли на 60-й по счету "Марш возвращения" и направились к границе с Израилем. Военнослужащие применяют слезоточивый газ и открывают огонь на поражение по арабам, которые приближаются на опасное расстояние к пограничной полосе.

По информации Минздрава, все пострадавшие получили огнестрельные ранения. Десятки человек имеют проблемы с дыханием в результате применения газовых гранат.

Уже больше года палестинцы в Газе устраивают манифестации в рамках "Марша возвращения" с одним из главных требований снятия израильской блокады анклава. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов.

В основном шествия проходят по пятницам, и именно в такие дни столкновения на границе неизменно приобретают наиболее ожесточенный характер. В годовщину начала акций в стычках и беспорядках в секторе погибли шесть палестинцев. Всего, согласно данным Минздрава, за это время жертвами противостояния стали 305 арабов, в том числе 59 несовершеннолетних и 10 женщин, более 17 тыс. пострадали.