В МИД Мексики заявили, что власти США выразили интерес к письму Обрадора

МЕХИКО, 31 мая. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа выразили интерес к письму, направленному главе Белого дома в четверг коллегой из Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, отправляясь в столицу США на переговоры.

"Перед тем как сесть на рейс до Вашингтона через Хьюстон, я поговорил по телефону с [старшим советником президента США] Джаредом Кушнером и [госсекретарем] Майклом Помпео, - написал Эбрард. - Переговоры начинаются. Я почувствовал интерес и уважение к письму президента Лопеса Обрадора".

В четверг Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. В пятницу он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. В тот же день Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост употребления наркотиков в США.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.