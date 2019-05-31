Лидер "Хезболлах" считает возможным сорвать реализацию ближневосточного проекта Трампа

БЕЙРУТ, 1 июня. /ТАСС/. Народы Ближнего Востока в состоянии воспрепятствовать реализации плана президента США Дональда Трампа, получившего название "сделка века". Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, заявил в пятницу на массовом митинге в Бейруте лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла.

По его словам, "силы сопротивления в регионе будут противостоять так называемой "сделке веке", которую вынашивает администрация Вашингтона".

"Они [США] хотят уничтожить любое упоминание об арабском Иерусалиме, о секторе Газа и праве палестинских беженцев на возвращение к родным очагам, - подчеркнул Насрулла. - Однако ось сопротивления американской политике и Израилю сейчас намного сильнее, чем раньше, и ее отряды способны провалить готовящийся заговор".

Выступлению лидера "Хезболлах" на митинге в Бейруте предшествовал военный парад шиитских бойцов, приуроченный ко дню Иерусалима, который отмечается с 1980 года по призыву аятоллы Хомейни в последнюю пятницу в месяц мусульманского поста Рамадан. Помимо Ливана, митинги и шествия в поддержку палестинцев прошли в Сирии, Ираке и Йемене. В Тегеране, по данным Al Mayadeen, в антиамериканской и антиизраильской демонстрации приняли участие миллион человек.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее направил послание открывшемуся в Мекке саммиту Организации исламского сотрудничества (ОИС), в котором назвал план Трампа "заговором против Палестины и ее народа".

Как утверждает ряд арабских СМИ, проект урегулирования ближневосточного конфликта, разрабатываемый администрацией Белого дома, предусматривает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского - лишь отдельные районы Восточного Иерусалима. Вашингтоном планируется, что Старый город, в котором находится одна из главных святынь ислама - мечеть Аль-Акса - будет находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, Иордании и некоторых других государств.