Саудовский король: исламские страны отвергают любую смену статуса Восточного Иерусалима

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Исламские государства отвергают любые изменения исторического и правового статуса Восточного Иерусалима. Об этом заявил в субботу король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Мекке. Прямую трансляцию ведет телеканал Al Hadath.

"Палестинская тема остается главной для организации и входящих в нее стран до тех пор, пока не будут реализованы права палестинцев, - сказал он. - И мы отвергаем любые меры, которые затрагивают исторический и юридический статус Восточного Иерусалима".

Открывая встречу на высшем уровне с участием глав государств и правительств 57 стран - участниц этой международной структуры, саудовский монарх призвал объединить усилия для борьбы с терроризмом и теми, кто его финансирует. "Атаки на нефтяные объекты направлены не только против нашего королевства и ОАЭ, но против всего мира, - отметил он. - Они угрожают безопасности всего региона, а также международной морской безопасности и ставят под угрозу поставки нефти во всем мире".

В повестке обсуждений открывшегося в Мекке в субботу очередного саммита ОИС заявлены такие вопросы, как палестинская проблематика на фоне готовящейся США "сделки века", ситуация в Сирии, Йемене и Ливии, переходные периоды в Судане и Алжире, а также проблемы противостояния исламофобии и мусульманских меньшинств в разных странах, в том числе положение народности рохинджа в Мьянме. Исламские лидеры затронут также и иранское досье.

Кроме того, планируется обсудить проблемы поддержания мира и безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом, нищетой и коррупцией, привлечение инвестиций и финансирование различных экономических и социальных проектов, продовольственную безопасность, науку и технику, изменение климата и устойчивое развитие, межконфессиональное взаимодействие, расширение прав и возможностей женщин, совместные действия исламских государств в гуманитарной сфере, права человека.

Саммиту ОИС предшествовали две созванные в Мекке в пятницу экстренные сессии лидеров Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), по итогам которых их участники осудили агрессивные действия Ирана в регионе и его вмешательство во внутренние дела арабов.