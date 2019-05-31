СМИ: лидер КНДР посетил несколько предприятий в провинции Чагандо на севере страны

ПХЕНЬЯН, 1 июня. /ТАСС/. Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил ряд предприятий и социальных объектов в городах провинции Чагандо, которая находится на севере республики близ границы с Китаем. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как оно отмечает, Ким Чен Ын побывал на тракторном заводе в городе Канге, нескольких станкостроительных заводах, а также в одном из дворцов пионеров и школьников. Лидер КНДР ознакомился также с планами по строительству нового жилья в городах Канге и Манпхо.

По информации ЦТАК, Ким Чен Ын сделал критические замечания в адрес местных руководителей в связи с существенными недоработками в организации строительных работ. В частности, лидеру КНДР не понравилось здание дворца пионеров и школьников, строительство которого было недавно завершено. По данным ЦТАК, Ким Чен Ын отметил, что "дворец построен не на должном уровне", помещения, где расположены спортивный зал и многие кружки, не соответствуют назначению, при этом в целом проделанную работу он охарактеризовал как "пропитанную формализмом, приспособленчеством и халтурщиной".

Ким Чен Ын высказал также свое недовольство генеральными планами застройки городов Канге и Манпхо. Как сообщает ЦТАК, он отметил, что здания располагаются "беспорядочно" и строительство ведется "хаотично", более того, лидер КНДР обратил внимание на низкий уровень озеленения города Канге. В связи с этим Ким Чен Ын поручил местным властям разработать новый план застройки, который позволит придать городам современный облик, и рекомендовал брать пример с уезда Самчжиён, где ведется строительство образцового города.

По данным ЦТАК, особое внимание Ким Чен Ын просил уделить обеспечению новых домов водой, отоплением и электроэнергией, чтобы их было достаточно для комфортного проживания людей. Он также распорядился построить в городах провинции Чагандо современные фильтрующие станции для очистки промышленных и бытовых сточных вод для предотвращения загрязнения экологической среды.

Для лидера КНДР это было первое появление на публике после того, как он 9 мая руководил военными учениями с запуском тактических ракет.