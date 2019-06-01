Комитет защиты журналистов требует от хуситов освободить 10 работников СМИ

ТАСС, 1 июня. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призвал хуситов (сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах") немедленно освободить всех журналистов, находящихся под стражей за содействие силам коалиции во главе с Саудовской Аравией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте данной правозащитной организации, базирующейся в Нью-Йорке.

"Хуситы продемонстрировали свою жестокость, удерживая по меньшей мере 10 журналистов", - приводятся в заявлении слова координатора КЗЖ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шерифа Мансура. "Журналисты не являются комбатантами, и они не должны страдать из-за конфликта в Йемене. Хуситы должны немедленно освободить всех журналистов, находящихся у них под стражей", - добавил он.

По данным комитета, следственные органы хуситов ведут расследование в отношении 10 журналистов, которых обвиняют в "содействии коалиционным силам".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.