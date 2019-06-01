Эксперт: между сербами и косовскими албанцами нельзя исключать полномасштабной войны

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полномасштабные столкновения между албанцами и сербами не исключены. Такое мнение высказал в субботу в беседе с ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.

По его словам, амбиции албанских националистов создать "Великую Албанию", в которую войдут Албания, Косово, южные районы Сербии, юг Черногории и практически треть Македонии, чреваты новым обострением. Этого боятся в Европе, и албанцы пытаются разыгрывать эту карту.

"Эти разговоры [о "Великой Албании"] проходят при полном попустительстве коллективного Запада. Любопытно, что буквально на днях ЕС объявил о том, что Албания приглашается в переговоры о вступлении в Союз", - напомнил эксперт и добавил, что по сути это противоречит Копенгагенским критериям вступления в объединение, так как если албанцы продолжат идти по этому пути, то конфликт с соседними государствами неизбежен.

"Албанцы делают, что хотят, и они понимают, что в любом конфликте с Сербией Европа встанет на их сторону, как это было в 2008 году. Коллективный Запад не хотел бы видеть очаг напряженности на Западных Балканах, и этим пользуются косовары и албанцы. Они говорят, что готовы начать вооруженные действия в случае необходимости с Сербией, это является инструментом шантажа", - указал Пшеничников.

Политолог считает, что европейцы, возможно, и хотели бы заморозить ситуацию, оставить ее в текущем состоянии, не дать развиваться великоалбанскому проекту, но албанцы могут начать угрожать развязыванием военного конфликта. Тогда уже Европа сдастся и позволит албанцам делать то, что они хотят, чтобы избежать насилия.

Паналбанские амбиции

Накануне президент непризнанного Косова Хашим Тачи заявил, что намерен рассмотреть возможность объединения с Албанией, если Евросоюз продолжит изолировать непризнанную республику. Он уточнил, что под изоляцией он подразумевает затянувшийся процесс визовой либерализации Косова с ЕС.

Ранее он неоднократно заявлял о претензиях не только на автономный сербский край Косово и Метохия, но и на южные территории Сербии - Прешевскую долину. Долина лежит на юге Сербии, где находятся три крупных горда - Прешев, Медведже и Буяновац. Ранее лидеры албанской диаспоры, живущие в этом регионе, обратились к руководству Косова с просьбой включить их в состав непризнанной республики. Тачи утверждал, что 98% населения Прешева, Медвежде, Буяновца выражают желание присоединиться к Косову.

МИД Сербии не раз предупреждал об опасности новых потрясений на Балканах. Одной из основных проблем, по словам главы ведомства Ивицы Дачича, является идея создания в регионе "Великой Албании".