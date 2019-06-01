Додон заявил, что Козак не планирует обсуждать вопросы формирования власти в Молдавии

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак не планирует в ходе предстоящего 3-4 июня рабочего визита в Кишинев обсуждать вопросы формирования власти после прошедших здесь парламентских выборов. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС президент Молдавии Игорь Додон. Таким образом он опроверг информацию ряда молдавских СМИ, что вице-премьер РФ намерен обсуждать пути выхода из политического кризиса в Молдавии, где избранные в парламент партии уже третий месяц не могут сформировать правящее большинство и правительство.

"Козак в ходе своей рабочей поездки не намерен обсуждать вопросы формирования власти в Молдавии после парламентских выборов. Он приезжает в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной, чтобы обсудить планы расширения двустороннего сотрудничества", - сказал глава государства. "Хочу напомнить, что переговоры о формировании власти ведут депутаты, которых избрал молдавский народ", - отметил Додон.

Говоря о визите Козака, он напомнил, что благодаря договоренностям президентов России и Молдавии за последние годы молдавские сельхозпроизводители получили серьезные преференции на российском рынке. С 1 января, например, действует беспошлинный режим поставок по пяти позициям товаров из Молдавии в РФ.

"Но он заканчивается 1 июля, - напомнил Додон. - Я знаю, что у российской стороны есть вопросы к нашему правительству, в частности в вопросе минимизации возможностей реэкспорта этих товаров из третьих стран". Кроме того, по словам президента, есть ряд других проблем двустороннего сотрудничества, которые вице-премьер РФ намерен обсудить в Кишиневе.

Президент напомнил, что отсутствие взаимодействия России и Молдавии на уровне парламента и правительства в последние годы компенсируется встречами президентов двух стран. Он выразил убежденность, что "кабинет, переговоры о формировании которого ведутся после выборов в парламент, должен быть ориентирован на развитие стратегического сотрудничества с Россией".

Прежнее правительство Молдавии, которое контролирует правящая Демократическая партия, придерживается курса на интеграцию в ЕС. Создание нового кабинета затягивается из-за парламентского кризиса, где новоизбранные депутаты уже третий месяц не могут сформировать парламентское большинство.