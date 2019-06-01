Партия зеленых Украины объявила об участии во внеочередных выборах в Раду

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Партия зеленых Украины (ПЗУ) объявила об участии во внеочередных выборах в Верховную раду, которые намечены на 21 июля. О таком решении руководство партии заявило во время общественного форума "Зеленая волна", который состоялся в субботу в Национальном ботаническом саду им. Н. Гришко.

"На сегодняшнем съезде, который состоялся в рамках форума, партия приняла решение идти на парламентские выборы, чтобы защитить будущее страны", - сообщил лидер Партии зеленых Виталий Кононов.

Партия Зеленых Украины, одна из старейших политических сил на Украине, создана в сентябре 1990 года. На парламентских выборах 1998 года партия сенсационно набрала 5,43%, заняв четвертое место. Это позволило получить 19 депутатских мандатов, а фракция "зеленых" в Раде составляла 26 человек. В дальнейшем Партия зеленых не преодолевала проходной барьер.

В 2010-2014 годах ПЗУ входила в состав учредителей международного объединения Евразийское объединение зеленых партий соучредителями и членами которого были Российская экологическая партия "Зеленые", Белорусская партия "Зеленые" и казахстанская партия "Руханият". Созданное объединение базировалось на платформе Партии зеленых Украины со штаб-квартирой в Киеве.