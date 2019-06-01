В Греции пройдет второй тур выборов в местные органы власти

АФИНЫ, 2 июня. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти пройдет в воскресенье в Греции. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) и закроются в 19:00, после чего будут оглашены первые результаты экзитполов. До этого времени всем СМИ распространять предварительные оценки социологических компаний запрещено.

На воскресных выборах избираются в общей сложности главы 13 регионов и 332 муниципалитетов. Число региональных советников составит 703, а муниципальных - почти 10 тыс. Мэры, губернаторы, члены муниципальных и региональных советов избираются на 4 года со сроком полномочий с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2023 года.

В ходе первого тура, проходившего 26 мая одновременно с выборами в Европейский парламент, уже были избраны руководители более чем 100 муниципалитетов страны. Однако, например, в мэриях трех самых крупных городов страны - Афин, Салоник и Патр - ни один из претендентов не набрал более половины поданных голосов, учитывая, что своих кандидатов выдвигали десять предвыборных блоков.

Лидерство оппозиции в Афинах

Для избрания мэра или губернатора требуется получить 50% плюс 1 голос. Лидирующее место в борьбе за пост мэра Афин в первом туре занял кандидат от главной оппозиционной партии "Новая демократия" (НД) Костас Бакояннис, с большим отрывом обогнавший кандидата от правящей партии СИРИЗА Насоса (Атанасиоса) Илиопулоса, занимавшего ранее в правительстве Алексиса Ципраса пост заместителя министра труда и социального страхования. Бакояннис получил 42,65% голосов, а Илиопулос - 16,98% голосов.

И хотя кандидат от правящей партии СИРИЗА, поддерживаемый всем ее руководством, и заявил, что будет вести борьбу до окончательной победы, шансы на нее у него не велики. Как отмечает газета "Иефимерида", "неслучайно букмекерские компании принимают ставки на победу Бакоянниса с коэффициентом 1006,00, а шансы Илиопулоса оценивают всего в 14,00".

Костас Бакояннис является сыном депутата от НД, экс-главы МИД Греции Доры Бакоянни и внуком бывшего премьер-министра Константиноса Мицотакиса (1918-2017). Родным братом Доры Бакоянни является Кириакос Мицотакис, лидер главной оппозиционной партии "Новая демократия", которая оказалась лидером на выборах в Греции в Европейский парламент 26 мая. 41-летний Костас Бакояннис ранее занимал пост мэра города Карпениси, а с 2014 года является губернатором региона Центральная Греция.

"Триллер" в Салониках

В городе Салоники борьба развернется между кандидатом от "Новой демократии" Никосом Тахиаосом и его соперником Константиносом Зервасом, бывшим "правой рукой" нынешнего мэра Янниса Бутариса, не выдвигавшего свою кандидатуру на новый срок. Тахиаос получил 22,40% голосов, а Зервас, поддерживаемый избирателями правящей партии СИРИЗА, - 14,93%.

Но приведенные в минувшую пятницу результаты опроса общественного мнения социологической компании Opinion Poll показали, что победить может именно Зервас, популярность которого резко подскочила в последние дни, до 42% голосов респондентов по сравнению с 30,7% у Тахиаоса.

Коммунист во главе Патр

Что касается муниципалитета Патр, третьего по величине города в Греции, то нынешний мэр Костас Пелетидис, вновь выдвинувший свою кандидатуру (выходец из рядов Компартии Греции), лидирует по итогам первого тура выборов и имеет все шансы переизбраться на пост главы администрации самого крупного города-порта на полуострове Пелопоннес.

Пелетидис получил 40,60% голосов, а его оппонент во втором туре муниципальных выборов Григорис Алексопулос - 16,01%. Подобный расклад, по мнению местных аналитиков, вряд ли изменится в это воскресенье.

Выборы губернаторов

Важнейшим из 13 регионов, в которых проходят выборы губернаторов, является столичная область Аттика, в которой проживает почти половина населения 11-миллионной страны. По итогам первого тура выборов, кандидат в губернаторы Аттики от оппозиционной "Новой демократии" Георгиос Патулис получил явное преимущество над нынешним главой региона Реной Дуру, кандидатуру которой вновь выдвинула правящая СИРИЗА.

Бывший мэр афинского района Марусси получил 37,63% по сравнению с 19,71% у Рены Дуру, которой, как считают аналитики, будет сложно изменить ситуацию в свою пользу.

С прицелом на общенациональные выборы

Ведущие партии страны - правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) и правоцентристская "Новая демократия" - используют результаты выборов в местные органы власти в начинающейся кампании по выборам в главный законодательный орган страны. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже заявил, что после объявления окончательных результатов выборов в местные органы власти посетит президента страны Прокописа Павлопулоса с тем, чтобы распустить нынешний состав парламента и провести досрочные общенациональные выборы 7 июля.

"Новая демократия" обогнала правящую партию СИРИЗА Ципраса на выборах в Европейский парламент на 9,35% голосов и рассчитывает на победу и на парламентских выборах. В свою очередь после этого поражения Ципрас призвал соратников активизировать предвыборную кампанию и постоянно совершать поездки по регионам, чтобы попытаться в течение месяца обратить вспять неблагоприятную ситуацию, которая сложилась для правящей партии.