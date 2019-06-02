Израиль заявил, что обстреливал сирийскую территорию в ответ на атаку со стороны Сирии

ТАСС, 2 июня. Армия обороны Израиля в воскресенье подтвердила, что осуществила обстрел сирийской территории, однако отметила, что сделала это в ответ на атаку со стороны Сирии. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В субботу вечером две ракеты были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на Голанских высотах. Одна из ракет разорвалась на израильской территории. В ответ израильские истребители и боевые вертолеты поразили несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии. Среди них были две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных постов на Голанских высотах и батарея ПВО SA-2 [советский зенитно-ракетный комплекс С-75]", - указали военные в распространенном коммюнике.

"Во время атаки были задействованы израильские системы ПВО из-за зенитного огня по израильским самолетам. Ни одна из ракет [сирийских ПВО] не упала в Израиле", - продолжили в армии. "Армия обороны Израиля возлагает на сирийский режим ответственность за все действия, осуществленные против Израиля, и будет действовать жестко против любой деятельности внутри Сирии против Израиля. Армия продолжит действовать против любых попыток нанести ущерб израильским гражданам и территории, и готова защищать своих граждан", - добавили в армейской пресс-службе.

По информации сирийского агентства SANA, в результате израильских ударов трое сирийских военнослужащих были убиты, еще семь ранены. По его данным, Израиль выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра (40 км к юго-западу от Дамаска).

В субботу израильские военные проинформировали, что по контролируемой Израилем территории Голанских высот были выпущены две ракеты. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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