Глава МИД Ирана заявил, что политика санкций со стороны США будет иметь последствия

ТАСС, 2 июня. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф заявил, что политика санкций со стороны США будет иметь негативные последствия для Вашингтона. Такое мнение он высказал в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

"Если Соединенные Штаты решили доставить столько боли иранскому народу, вступая в экономическую войну, развязывая экономический терроризм против Ирана, то будут последствия", - сказал Зариф.

"Мы не видим разницы между экономической войной и реальными военными действиями", - подчеркнул он. "У нас есть отчетливое понимание того, что в войне не бывает победителей. В войне все проигрывают, но кто-то теряет больше, а кто-то - меньше", - отметил глава МИД Ирана.

"Как я и говорил раньше, угрозы против Ирана не работают, - заявил Зариф в ответ на вопрос о том, что он хотел бы сказать непосредственно президенту США Дональду Трампу. - Никогда не угрожайте Ирану. Попробуйте уважение, это может сработать".

Ранее, как информировало агентство Reuters, госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном без каких-либо предварительных условий. Он также отметил, что проблемы в отношениях с ИРИ существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Госсекретарь вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране. В то же время Помпео добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.