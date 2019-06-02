Ципрас призвал сторонников к объединению сил перед парламентскими выборами

АФИНЫ, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал в воскресенье правящую партию Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) и ее сторонников к объединению сил перед предстоящими 7 июля досрочными парламентскими выборами. Об этом премьер заявил, посетив предвыборный павильон СИРИЗА на афинской центральной площади Синтагма (Конституции). Ципрас приехал туда поддержать губернатора столичной области Аттика Рену Дуру, проигравшей выборы в этом регионе представителю главной оппозиционной партии "Новая демократия" Йоргосу Патулису, а также кандидата от правящей партии Насоса Илиопулоса, уступившего Костасу Бакояннису от НД в гонке за кресло мэра Афин. В целом СИРИЗА провалила как недавние выборы в Европарламент, так и воскресные выборы в местные органы власти.

"С завтрашнего дня мы в [партии] СИРИЗА объединим силы для самой главной битвы - общенациональных выборов. В политике, как и в жизни, важно знать, как побеждать, но также уметь и проигрывать", - сказал премьер-министр. При этом, по его мнению, "важно снова встать на ноги и сражаться".

Глава правительства отметил, что кандидаты от СИРИЗА "провели битву, продемонстрировав свою политическую культуру, и достойно защищали свои идеи". Ципрас поздравил "всех тех, кто победил во втором туре выборов в местные органы власти, мэров и губернаторов регионов, независимо от того, являются ли они представителями СИРИЗА или нет", и попросил их "улучшить города, регионы и местные общины в течение следующих четырех лет, используя преимущества новой институциональной системы".

На втором этапе выборов граждане голосовали только за мэров и губернаторов, потому что члены муниципальных и региональных советов уже были избраны в первом туре в соответствии с процентами голосов, которые тогда получили участвовавшие в выборах кандидаты. Поэтому, согласно этой системе, члены муниципальных и региональных советов, избранные от разных партий, теперь будут вынуждены сотрудничать друг с другом в ходе своей деятельности и пытаться добиться сближения своих программных установок. СИРИЗА считает эту систему преимуществом, тогда как в главной оппозиционной партии "Новая демократия" полагают, что она будет создавать препятствия для дальнейших действий на местном уровне.

Успех оппозиции

В воскресенье в Греции проходил второй тур выборов в местные органы власти, на которых в общей сложности избирались главы 13 регионов и 332 муниципалитетов на 4 года со сроком полномочий с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2023 года. В ходе первого тура уже были избраны руководители 107 муниципалитетов страны и шести регионов (Центральная Македония, Западная Македония, Фессалия, Эпир, Южные Эгейские острова и Крит). На Крите победил нынешний губернатор острова Ставрос Арнаутакис, пользующийся поддержкой правящей партии СИРИЗА и левоцентристского партийного объединения "Движение перемен" (КИНАЛ), в пяти других регионах - представители главной оппозиционной консервативной партии "Новая демократия". Во втором туре "Новая демократия", по данным МВД, победила еще в семи оставшихся регионах (Аттика, Восточная Македония и Фракия, Северные Эгейские острова, Западная Греция, Ионическая острова, Центральная Греция и полуостров Пелопоннес). В итоге под ее контролем будут находиться 12 из 13 регионов страны. Подсчет голосов, отданных за мэров городов, еще идет, хотя, например, уже известно, что в греческой столице победил представитель НД Костас Бакояннис.

Курс на досрочные парламентские выборы

Ведущие партии страны - правящая СИРИЗА и правоцентристская "Новая демократия" - будут использовать результаты выборов в Европейский парламент 26 мая и в местные органы власти в начинающейся кампании по выборам в главный законодательный орган страны. На европейских выборах "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА Ципраса на 9,35% голосов. После этого поражения Ципрас объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 7 июля.

Лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис в воскресенье заявил, что результаты выборов в местные органы власти ведут к крупным политическим переменам. "Сейчас большая борьба - это общенациональные выборы", - подчеркнул лидер НД. "Я вновь окажусь в первых рядах борьбы, распространяя правду, я проеду по всей стране", - подчеркнул лидер консерваторов.

Как ожидается, Ципрас 10 июня посетит президента страны Прокописа Павлопулоса с тем, чтобы попросить его распустить нынешний состав парламента и провести досрочные общенациональные выборы. При этом вопрос о назначении до 7 июля временного, так называемого служебного или технического кабинета не стоит, пояснили в правительстве.