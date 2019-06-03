Армия Судана готова возобновить диалог с оппозицией в течение 48 часов

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Военный совет Судана заявил в понедельник о готовности возобновить диалог с оппозицией в течение 48 часов. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

"Ожидаем возобновления переговоров в течение 48 часов", - говорится в распространенном заявлении армии. Кроме того, военные опровергают информацию о силовом разгоне палаточного лагеря участников продолжающейся уже два месяца сидячей забастовки перед штаб-квартирой главного командования. По их словам, на площадь в центре столицы проникли группы преступников, поэтому туда были направлены военнослужащие.

Однако оппозиция отказывается верить утверждениям Военного совета, заявляя об "утрате доверия" органу. Старейшая оппозиционная партия страны "Аль-Умма" уже заявила, что "Военный совет больше не является участником революции", и призвала своих сторонников присоединиться к акции неповиновения, объявленной альянсом "За свободу и перемены".

На рассвете силовики разогнали сидячую забастовку. В настоящее время площадь полностью закрыта, на ее подступах размещены подразделения армии. На улицы Хартума и его города-спутника Омдурмана вышли тысячи человек и перекрыли дороги и мосты камнями и горящими покрышками. Поступают сообщения о столкновениях между силами правопорядка и протестующими. К настоящему моменту известно о девяти погибших, десятки пострадали.