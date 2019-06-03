Оппозиция Судана объявила о прекращении всех контактов с Военным советом

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Главная протестная сила в Судане альянс "За свободу и перемены" объявила в понедельник о прекращении всех контактов с Военным советом страны. Об этом передает телеканал Sky News Arabia.

"Заявляем о прекращении всех политических контактов и переговоров с Военсоветом, - заявили в альянсе. - С сегодняшнего дня мы начинаем политическую забастовку и всеобщую акцию гражданского неповиновения".

На рассвете полиция и спецназ силой зачистили площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил, демонтировав появившийся там два месяца назад палаточный лагерь. Для разгона демонстрантов силовики использовали палки и дубинки, свидетельствуют кадры видеохроники. По словам очевидцев, активно применялся слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами стали уже 14 человек. После полного освобождения площади от людей там были выставлены армейские кордоны безопасности.

Военсовет выступил позднее с заявлением о том, что никакой силовой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось, а силы безопасности вынуждены были принять меры после того, как на площадь из расположенного близости района проникла большая группа нарушителей. Более того, военные утверждают, что площадь вновь открыта, и протестующие могут туда вернуться. Между тем, согласно данным Sky News Arabia, силовики продолжают блокировать центральные кварталы Хартума, движение транспорта полностью остановлено. Вслед за событиями в столице акции протеста начались во многих городах страны, в том числе в ее спутнике Омдурмане.

Армия заявила о готовности в течение 48 часов возобновить переговоры о будущем переходном периоде страны. Но оппозиция отказалась от переговоров, заявив, что больше не рассматривает Военный совет "в качестве одной из сил революции", назвав произошедшее "концом диалога". На призывы к акции неповиновения уже откликнулось Объединение суданских пилотов, заявив, что это касается "всех рейсов без исключения". По поступавшей информации, полностью прекратил работу международный аэропорт Хартума. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Все операции наземных служб приостановлены.