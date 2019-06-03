CNN: канцелярия Мэй пытается помешать встрече Трампа со сторонниками Brexit

ТАСС, 3 июня. Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй делает все возможное для отмены встречи президента США Дональда Трампа с радикальными сторонниками Brexit. Об этом в понедельник сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к лидеру Партии Brexit Найджелу Фаражу.

По его данным, Трамп во вторник может провести встречу с самим Фаражем, бизнесменом Арроном Бэнксом, который подозревался в связях с Россией с целью получения финансирования для евроскептиков в период проведения референдума по Brexit в 2016 году, а также с его помощником Энди Вигмором, которые являются ярыми сторонниками выхода Британии из Евросоюза. Однако источник в партии Фаража выразил неуверенность в том, что эта встреча состоится. "Да, действительно, на Даунинг-стрит, 10 (адрес премьерской канцелярии - прим. ТАСС) пытаются остановить Найджела и нас", - указал он.

Представитель Даунинг-стрит в ответ на просьбу CNN прокомментировать эту информацию заявил, что "за президентом [США] остается выбор тех, с кем встречаться во время визита [в Лондон]".

Ранее Трамп не стал исключать, что может встретиться с экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и лидером победившей на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджелом Фаражем во время своего визита в королевство. В Великобритании американский лидер подвергся резкой критике после того, как заявил, что бывший глава британского МИД Джонсон отлично справится с обязанностями премьер-министра страны, если будет избран новым лидером Консервативной партии. 24 мая премьер Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Джонсон считается главным претендентом на пост лидера консерваторов.

Президент США Дональд Трамп находится в Великобритании с государственным визитом (3-5 июня). Трамп прибыл в понедельник в королевство вместе с семьей по приглашению королевы Елизаветы II.