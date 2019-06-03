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Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде Украины

Интересы президента Украины будет представлять Федор Вениславский

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде. Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте президента Украины.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - говорится в документе.

Федор Вениславский родился в 1969 году в Волынской области. Имеет звание кандидата юридических наук, занимает должность доцента кафедры конституционного права в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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