Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде Украины

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде. Соответствующий указ размещен в понедельник на сайте президента Украины.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - говорится в документе.

Федор Вениславский родился в 1969 году в Волынской области. Имеет звание кандидата юридических наук, занимает должность доцента кафедры конституционного права в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.