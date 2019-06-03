В парламенте ДНР считают, что эффективность переговоров с участием Кучмы окажется нулевой

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вернул в контактную группу противника минских переговоров, поэтому кардинальных перемен в диалоге по урегулированию конфликта в Донбассе не предвидится. Так в понедельник председатель комитета Народного совета Донецкой народной республики по внешней политике Владислав Бердичевский прокомментировал повторное назначение Леонида Кучмы полпредом Украины.

"В контактную группу вернули самого опытного - Леонида Кучму, который будет много разговаривать, но от этого толка не будет. Раньше Кучма заявлял, что Донбасс не получит особый статус. Учитывая его высказывания, с полной уверенностью могу сказать, что эффективность минского процесса при нем будет нулевой. Вывести переговорный процесс из тупика не получится", - цитирует парламентария Донецкое агентство новостей.

Бердичевский добавил, что смена команды переговорщиков не повлияет на подходы к решению проблемы в Донбассе. Представители Киева продолжат "выносить предложения, не относящиеся к минскому процессу". "Поверьте, при этом президенте на Украине ничего не поменяется. Уверен, что в Минске кардинально ничего не изменится", - добавил политик.

Президент Украины 3 мая назначил Кучму полномочным представителем Киева в Контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.

Очередной раунд переговоров в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе запланирован на 5 июня.