Противники визита президента США в Ирландию запустят в небо над Дублином надувного Трампа

ДУБЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Шестиметровый надувной шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде озлобленного младенца в подгузнике запустят в небо над Дублином участники протестных акций, которые ожидаются в дни официального визита главы Белого дома в Ирландию. Об этом сообщила газета Irish Independent.

"Малыш Трамп" будет доставлен из Лондона, где протестующие впервые запустили его в июле 2018 года, чтобы выразить свое несогласие с политикой американского президента, сообщило издание.

"Мы хотим показать всему миру, что Трамп не является желанным гостем в Ирландии - его политика ненависти, страха и разобщения оказывает влияние на жизнь простых людей", - пояснила ирландской газете Шия Фланаган - организатор протестов, которые пройдут в центре Дублина в четверг. Противники американского президента планируют собраться и возле аэропорта Шаннон, где по приезде на остров 5 июня Трамп планирует провести переговоры с главой ирландского правительства Лео Варадкаром.

В середине мая, когда Вашингтон анонсировал визит президента в Ирландию в рамках его европейского турне, Варадкар, приветствовав эту новость, сообщил также, что не имеет ничего против протестов. "Мирные протесты - это элемент демократии. Я никогда не стану критиковать людей за то, что они подобным образом выражают свою позицию", - указал ирландский премьер.

Желанный гость Дунбега

Между тем жители деревни Дунбег, что на атлантическом побережье Ирландии, Дональда Трампа ждут с нетерпением. Во время двухдневного визита на остров бывший американский магнат решил остановиться здесь в гостинице, принадлежащей его семье. Trump International Golf Links and Hotel - один из самых известных люксовых гольф-клубов в Ирландии. Он включает в себя отель на 218 номеров, спа-салон, несколько ресторанов и поле для гольфа. Трамп купил его в 2014 году за €15 млн и осуществил там масштабную реконструкцию. После его избрания президентом США в январе 2017 года комплекс перешел в собственность его сыновей - Эрика и Дональда Трампа - младшего.

Дунбег в эти дни украшен американскими флагами и приветственными транспарантами: "Make Doonbeg great again" (по аналогии с предвыборным лозунгом Трампа - "Сделаем Америку снова сильной" - прим. ТАСС).

"Это событие для нас - как чемпионат мира по футболу, о нашем городке узнает весь мир", - пояснил изданию местный фермер Джо Пендер. Ирландец рассказал также, что несколько лет назад его брат продал 200 га пастбищ возле океана отелю Трампа. "Как поле для гольфа эта земля, безусловно, приносит больше дохода", - добавил житель Дунбега.