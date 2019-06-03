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Генпрокуратура Украины открыла дело против директора Госбюро расследований страны

Роману Трубе вменяют умышленное неисполнение решения суда, служебную халатность, а также злоупотребление служебным положением и разглашение данных досудебного расследования

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Следователи Генеральной прокуратуры Украины возбудили уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"В Генпрокуратуру поступило заявление от главы совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и секретаря совета Надежды Коренной о совершении ряда преступлений директором ГБР Романом Трубой. ГПУ внесла в Единый реестр сведения и поручила главному следственному управлению полиции начать расследование в отношении Трубы", - написал он на странице в Facebook.

По его данным, Трубе вменяют умышленное неисполнение решения суда, служебную халатность, а также злоупотребление служебным положением и разглашение данных досудебного расследования.

За последние две недели следователи ГБР возбудили ряд резонансных дел, в частности против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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