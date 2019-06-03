МИД Чехии обеспокоен законопроектом КПРФ о событиях 1968 года в Чехословакии

ПРАГА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии выразило обеспокоенность по поводу подготовленного фракцией КПРФ в Госдуме законопроекта "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"МИД серьезно обеспокоен аргументацией законопроекта", - отмечается в документе.

Беспокойство чешского внешнеполитического ведомства вызвала формулировка, согласно которой статус ветеранов боевых действий должен быть предоставлен бывшим солдатам ВС СССР за "выполнение задач по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабильности в ЧССР в период проведения крупной военно-стратегической операции войск государств-членов Варшавского Договора (ВД) с 21 августа по ноябрь 1968 года".

"Чехословакия в августе 1968 года была оккупирована Советским Союзом и большинством государств-членов ВД. Это произошло в вопиющем противоречии с нормами международного права и против воли законных руководителей [чехословацкого] государства и подавляющего большинства граждан [ЧССР]", - отметил МИД Чехии.

В заявлении содержится ссылка на Договор о дружеских отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, подписанный президентами обеих стран в августе 1993 года. В данном документе, как подчеркивает МИД, четко сказано о стремлении сторон "покончить с тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым использованием силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим необоснованным пребыванием советских войск на чехословацкой территории".

"Мы [МИД Чехии] предполагаем, что российская сторона считает данный договор за действующий и воздержится от шагов, которые ставили бы под сомнение его содержание", - подчеркивается в заявлении.

Осуждение ввода войск ВД в ЧССР

Через месяц после "бархатной" революции ноября 1989 года в Чехословакии, которая привела к смене политического режима в республике, было принято совместное заявление руководителей СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши по событиям 1968 года. В нем ввод войск ВД квалифицировался как "неправомерный акт вмешательства во внутренние дела суверенной страны, акт, прервавший процесс демократического обновления ЧССР и имевший долговременные отрицательные последствия".