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Кризис на Украине

МИД ЛНР: переназначение Кучмы ничего не изменит, пока Киев не захочет выполнять "Минск"

В ведомстве указали, что общая риторика Украины пока что свидетельствует об отсутствии желания добиваться прогресса на минских переговорах

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Повторное назначение представителем Киева в контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы ничего не изменит в процессе урегулирования в Донбассе, пока Киев не захочет добиваться прогресса на минских переговорах. Об этом в понедельник заявил уполномоченный представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Пока общая риторика Украины явно свидетельствует об отсутствии желания добиваться прогресса на минских переговорах, поэтому, я думаю, назначение Кучмы здесь ничего не изменит до тех пор, пока не изменится позиция Украины", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Президент Украины 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы.

Очередной раунд переговоров в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе запланирован на 5 июня.

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