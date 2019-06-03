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Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности чиновников за незаконное обогащение

Пояснительная записка к документу пока не опубликована

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности чиновников за незаконное обогащение. Информация об этом в понедельник появилась в электронной системе украинского парламента.

"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций в органах государственной власти или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", - гласит название документа. Пояснительная записка к нему пока не опубликована.

Внесение на рассмотрение парламента законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс стали ключевыми инициативами Зеленского, которые он озвучил в инаугурационной речи.

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