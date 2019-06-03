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Кризис в Сирии

Источник: Россия считает несбалансированным предложенное в СБ ООН заявление по Идлибу

Собеседник ТАСС указал, что в документе отсутствовало упоминание действующих в регионе террористов

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Россия заблокировала предложенное Кувейтом, Германией и Бельгией заявление Совета Безопасности ООН по Идлибу из-за отсутствия упоминания в нем действующих в регионе террористов. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Россия заблокировала заявление СБ ООН с призывом к сторонам подтвердить приверженность договоренностям о прекращении огня российско-турецкого меморандума, подписанного 17 сентября 2018 года, - сказал собеседник агентства. - Оно было несбалансированным, в нем отсутствовало упоминание действующих в регионе террористов".

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял участие в заседании СБ ООН по Сирии. В ходе встречи он подтвердил приверженность российско-турецкому меморандуму и заявил о необходимости борьбы с остающимися в Идлибе террористическими организациями.

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