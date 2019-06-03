Зеленский рассмотрит идею сотрудничества с Саакашвили

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский допускает сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

"Что касается Саакашвили, <...> этот вопрос будет обсуждаться", - ответил Стефанчук на вопрос о том, может ли Саакашвили присоединиться к команде Зеленского.

Стефанчук добавил, что команда нового президента еще формируется. "Мы будем привлекать как можно больше интересных людей. У нас основное требование - это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы", - пояснил он.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину в среду. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской области украинское гражданство, которого его лишил президент Петр Порошенко в 2017 году. Саакашвили находился на Украине с 2015 года.