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СМИ: террористы напали на патруль жандармов на севере Ливана

По информации телеканала Al-Hadath, в результате инцидента погибли два человека

БЕЙРУТ, 4 июня. /ТАСС/. Группа террористов, связанных с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), совершила в ночь на вторник вооруженную вылазку в городе Триполи (90 км от Бейрута). Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, один из боевиков бросил гранату в патруль жандармов, в результате один из стражей порядка погиб и двое других получили ранения. Были атакованы также два армейских блокпоста в городе.

Ливанские военнослужащие и жандармы сейчас блокировали квартал Дар-Тавлид и преследуют боевиков. В перестрелке с ними погиб один солдат. По предварительным данным, получили ранения четверо мирных граждан.

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Ливан
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