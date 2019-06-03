СМИ: террористы напали на патруль жандармов на севере Ливана

БЕЙРУТ, 4 июня. /ТАСС/. Группа террористов, связанных с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), совершила в ночь на вторник вооруженную вылазку в городе Триполи (90 км от Бейрута). Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, один из боевиков бросил гранату в патруль жандармов, в результате один из стражей порядка погиб и двое других получили ранения. Были атакованы также два армейских блокпоста в городе.

Ливанские военнослужащие и жандармы сейчас блокировали квартал Дар-Тавлид и преследуют боевиков. В перестрелке с ними погиб один солдат. По предварительным данным, получили ранения четверо мирных граждан.