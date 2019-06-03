Великобритания и Германия запросили заседание в СБ ООН по ситуации в Судане

ТАСС, 4 июня. Лондон и Берлин запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по поводу событий в Хартуме, где при нападении полиции на лагерь демонстрантов погибли более 30 человек. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.

По их словам, встреча должна состояться во вторник.

На рассвете в понедельник полиция и спецназ Судана силой зачистили площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, демонтировав появившийся там два месяца назад палаточный лагерь. Для разгона демонстрантов силовики использовали палки и дубинки, свидетельствуют кадры видеохроники. По словам очевидцев, активно применялись слезоточивый газ и огнестрельное оружие. По последним данным, более 30 человек погибли.