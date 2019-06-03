{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военный переворот в Судане

Великобритания и Германия запросили заседание в СБ ООН по ситуации в Судане

Встреча должна состояться 4 июня

ТАСС, 4 июня. Лондон и Берлин запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по поводу событий в Хартуме, где при нападении полиции на лагерь демонстрантов погибли более 30 человек. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.

По их словам, встреча должна состояться во вторник.

На рассвете в понедельник полиция и спецназ Судана силой зачистили площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, демонтировав появившийся там два месяца назад палаточный лагерь. Для разгона демонстрантов силовики использовали палки и дубинки, свидетельствуют кадры видеохроники. По словам очевидцев, активно применялись слезоточивый газ и огнестрельное оружие. По последним данным, более 30 человек погибли.

Теги
СуданГерманияВеликобританияВоенный переворот в Судане
Ситуация на Корейском полуострове
"Репрессированная" сестра Ким Чен Ына появилась на публике вместе с лидером КНДР
Ким Ё Чжон и Ким Чен Ын приняли участие в открытии сезона массовых гимнастических выступлений на стадионе в Пхеньяне
Читать полностью