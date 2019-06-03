Помпео убежден, что у США и европейских стран нет существенных различий в подходах к Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Позиции США и европейских стран по Ирану по ключевым вопросам не расходятся. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании Euronews госсекретарь США Майкл Помпео, находящийся в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, проходящем 4-5 июня.

"Нет, в основном различий нет, совершенно нет, - заявил он. - Я слышал, как глава МИД Великобритании Джереми Хант говорил о том, что у нас общее мнение относительно угрозы со стороны Ирана. У нас разошлись подходы к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и у нас есть свой анализ того, как наилучшим образом помешать Ирану продвигаться к обладанию ядерным оружием".

"Да, это технический вопрос, по которому мы расходимся, - продолжал он. - Однако думаю, что у европейцев и американцев существует во многом общее понимание тенденций, целей, рисков и угроз".