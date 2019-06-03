Ливанский спецназ ликвидировал террориста, атаковавшего жандармов в Триполи

БЕЙРУТ, 4 июня. /ТАСС/. Отряд армейского спецназа ликвидировал террориста, атаковавшего в ночь на вторник патруль жандармов в городе Триполи (90 км от Бейрута). Об этом говорится в переданном агентством Al-Watania заявлении пресс-службы ливанской армии.

В нем указывается, что боевик по имени Абдель Рахман Мабсут, связанный с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), совершил серию вооруженных нападений. В частности, он бросил гранату в патруль жандармов, в результате чего один из стражей порядка погиб и двое других получили ранения. Были атакованы также филиал Банка Ливана и армейский блокпост в городе. В перестрелке с террористом погиб один солдат, ранены также четыре мирных жителя.

Отряд армейского спецназа сначала окружил дом, где укрывался нападавший. Военные воздерживались от штурма здания из опасений, что в руках террориста могут быть заложники. Однако после того, как эти сведения не подтвердились, была проведена спецоперация и террорист был уничтожен.

В феврале прошлого года в Триполи была ликвидирована подпольная ячейка ИГ. Террористы оказали сопротивление ливанским военнослужащим, один из солдат погиб.

В октябре 2014 года армия провела зачистку квартала Баб-Таббана, который служил оплотом вооруженных исламистов, связанных с бандформированиями в соседней Сирии. Тогда в ходе операции, продолжавшейся трое суток, погибло 42 человека (половина из них военнослужащие) и свыше 100 получили ранения.