Япония возобновляет полеты F-35

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение прекратить поиски обломков многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35A ВВС страны, который 9 апреля упал в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере главного острова страны Хонсю. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что правительство страны также приняло решение в ближайшее время возобновить полеты F-35A, которые были приостановлены в результате крушения. Ранее японские военные спасатели смогли обнаружить крыло, фрагмент двигателя и часть черного ящика самолета, однако в нем отсутствовал носитель памяти. Причины крушения новейшего самолета по-прежнему остаются неизвестны.

F-35A пропал с экранов радаров во время тренировочного полета с базы ВВС Японии Мисава. Тело пилота не найдено. Самолет был собран в Японии из поступивших из США компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США также разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в США 105 F-35 двух модификаций для оснащения своих ВВС и двух легких авианосцев.