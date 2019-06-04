Банкет с участием Елизаветы II и Трампа прошел под музыку Генделя и Ширана

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Торжественный банкет в Букингемском дворце, который королева Великобритании Елизавета II дала вечером в понедельник в честь президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, прошел под музыку авторов разных эпох, в том числе композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя (1675-1759) и современного поп- и фолк-исполнитель Эда Ширана. Об этом свидетельствует распространенная дворцом протокольная информация о деталях мероприятия.

Музыкальным сопровождением для 171 участника банкета, включая британского монарха и американского лидера, стали фрагменты из сюиты Генделя "Музыка для королевского фейерверка", из балета "Родео" Аарона Копленда, из мюзикла "Вестсайдская история" Леонарда Бернстайна, а также композиция Эда Ширана Thinking Out Loud ("Мысли вслух").

На банкете подавались вина стоимостью от £38 до £1395 (от $48 до $1764). Самым дорогим из них оказалось вино Chateau Lafite-Rothschild 1990 года. Впрочем, Трамп так и не попробовал за вечер ни одной капли алкоголя.

Меню банкета было лично утверждено королевой. На закуску гостям подавали приготовленное на пару филе палтуса, дополненное муссом из кресс-салата, головками спаржи и соусом из кервеля. Главным блюдом был начиненный травами виндзорский ягненок под соусом из портвейна, поданный вместе с весенними овощами. В качестве десерта участникам банкета предлагалось клубничное печенье и крем с добавлением лимонной вербены, набор свежих фруктов, кофе и птифуры.

Приглашение на банкет проигнорировали лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин и спикер палаты общин Джон Беркоу, которые являются открытыми оппонентами политики нынешнего президента США.

Начавшийся в понедельник государственный визит Трампа в Великобританию завершится в среду, 5 июня.