CNN: NYT допустила конфликт интересов из-за статей пресс-секретаря Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Газета The New York Times допустила конфликт интересов, напечатав ряд статей журналистки Юлии Мендель в период времени, когда она уже подала заявку на участие в конкурсе на должность пресс-секретаря нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

The New York Times с 1 мая по 20 мая опубликовала три материала, написанных либо только Мендель, либо ею в соавторстве. Материалы были посвящены роспуску Рады, данным о притеснениях в украинской армии по половому признаку и роли бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина.

CNN приводит заявление руководителя пресс-службы The New York Times Ари Исаакмана Беваскуа, заверившего, что руководство этой газеты только на прошлой неделе узнало о том, что Мендель 3 мая подала заявку на участие в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Украины. "Г-жа Мендель в мае, являясь кандидатом на государственную должность, написала для The Times материал о роспуске парламента, - цитирует телекомпания заявление. - Если бы она уведомила редакторов о такой заявке, то они не поручали бы ей это задание, а мы прекратили бы немедленно сотрудничество, учитывая столь серьезный конфликт интересов". По словам главы пресс-службы, редакторы The New York Times "убеждены, что, несмотря на конфликт интересов, это следовало раскрыть", а материалы Мендель "были честны и точны".

Как уточняет CNN, статья за подписью Мендель и Кена Вогеля от 1 мая вызвала серьезные нарекания. В публикации только в 19-м абзаце говорилось, что нет весомых доказательств причастности Байдена к попыткам помочь своему сыну в составе руководства работающего на Украине холдинга Burisma. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью, публикованном агентством Bloomberg в середине мая, заверил, что его ведомство не считает сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена виновным в нарушении законодательства.

Как напомнило в этой связи агентство Bloomberg, Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины исчезла информация о его розыске по инициативе Генпрокуратуры, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.