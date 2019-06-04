Reuters: Минюст США запросил документы у Citgo в рамках расследования о взяточничестве

ТАСС, 4 июня. Министерство юстиции США запросило документы у нефтяной корпорации Citgo, основным акционером которой является государственная нефтяная компания PDVSA, в ходе проведения расследования о взяточничестве. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его данным, Citgo заявила о готовности сотрудничать со следствием. Детали дела агентство не приводит.

"Ранее в этом году под руководством нового назначенного совета директоров Citgo наняла внешнего консультанта для проведения независимого расследования, и мы привержены принятию всех целесообразных корректирующих мер в ответ на выводы [следствия]", - заявили также в компании.

Расследование Минюста в отношении взяточничества в PDVSA привело к обвинениям в отношении 21 человека, 16 из которых были признаны виновными. Агентство отмечает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал данные изыскания политически мотивированными.