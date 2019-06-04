В ДНР из-за обстрелов со стороны украинских силовиков повреждены мечеть и вагонное депо

ДОНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли северо-западную окраину Донецка, под огонь попала мечеть. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

"В 7:40 ВСУ открыли огонь со стороны населенного пункта Пески по северо-западной окраине Донецка - микрорайону Октябрьский - с применением 82-миллиметровых минометов. Выпущено девять мин. В результате обстрела поврежден купол мечети", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В СЦКК подчеркнули, что на момент обстрела в мечети по случаю одного из главных мусульманских праздников - Ураза Байрам - находились люди. По данным представительства, пострадавших нет. Кроме того, в МЧС ДНР добавили, что в результате обстрела произошло возгорание в здании вагонного депо под Ясиноватой.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), украинские силовики нарушили его через пять минут.